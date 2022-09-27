البحرية الامريكية تضبط أكبر شحنة مخدرات لهذا العام في الخليج

وقال الأسطول الخامس عبر موقعه على "تويتر" أن "هذه العملية تمثل أكبر اعتراض للمخدرات في الشرق الأوسط، من قبل القوات البحرية الدولية هذا العام".فيما أكد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية الأمريكية براد كوبر: "هذه العملية تظهر التزاما عميقا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".