السعودية.. صدور أمر ملكي يخص بن سلمان

وجاء في الأمر الملكي الذي أصدره الملك: "يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".وحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، والامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية.وأصدر الملك السعودي ثلاثة أوامر ملكية بهذا الخصوص، تم بموجبها إعادة تشكيل المجلس.