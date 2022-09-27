تطور جديد في احتجاجات إيران: اعتقال ابنة رفسنجاني

وأشارت "تسنيم" إلى أنه "بالرغم من انحسار الاحتجاجات في شوارع مختلف المناطق الإ يرانية، لا تزال وسائل الإعلام الغربية وإعلام المعارضة تحاول إظهار أن الأجواء ما زالت ملتهبة في البلاد، وذلك من خلال نشاطات ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا الغرض، تعتمد على بعض من الشخصيات المشهورة من أجل إبقاء الأجواء مشحونة من خلال الدعاية عن طريقهم".وقالت الوكالة إنه "لدى فائزة هاشمي سوابق اعتقال بسبب تواجدها ومشاركتها في بعض التجمعات الاحتجاجية".