Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بينها اغلاق المداخل.. اجراءات أمنية مشددة في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لا تملك شهادة جامعية وتقترب من تزعم ايطاليا.. من هي جورجيا ميلوني؟

دوليات

2022-09-28 | 04:31
لا تملك شهادة جامعية وتقترب من تزعم ايطاليا.. من هي جورجيا ميلوني؟
2,295 مشاهدة

جورجيا ميلوني صحفية وسياسية إيطالية تتزعم حزب "إخوة إيطاليا"، كانت عضوة بمجلس النواب عام 2006، وكانت أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية عندما تم تعيينها في الثامن من أيار 2008 وزيرة للشباب في حكومة سيلفيو برلسكوني الرابعة (2008-2011).

أصبحت ميلوني أيضا أول امرأة مرشحة لرئاسة الحكومة في إيطاليا بعد تصدر حزبها "إخوة إيطاليا" نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الأحد 25 أيلول 2022، حيث يتوقع أن تتحد مع زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني، وزعيم "حزب العصبة" ماتيو سالفيني لتشكيل الحكومة الجديدة.

المولد والنشأة
ولدت جورجيا ميلوني يوم 15 كانون الثاني 1977، لأب يساري من جزيرة سردينيا وأم يمينية من جزيرة صقلية في حي غارباتيلا بالعاصمة الإيطالية روما، حيث تعيش الطبقة العاملة وتعتنق غالبيتها الفكر اليساري الذي كان يسيطر في ذلك الوقت على المدارس والجامعات، وكان مجرد الانتماء إلى اليمين عملاً ثوريًا.

كانت ميلوني تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط عندما ترك والدها فرانشيسكو عائلته، وانتقل إلى جزر الكناري، مما أثار تكهنات بأن مسار جورجيا السياسي كان مدفوعًا جزئيًا بالرغبة في الانتقام من والدها الغائب.

الدراسة والتكوين العلمي
بعد إتمام دراستها الابتدائية والإعدادية حصلت ميلوني على دبلوم المدرسة الثانوية في اللغات من معهد "أميريغو فيسبوتشي" (Amerigo Vespucci) في روما، لكن اتضح أن المدرسة لم تكن مدرسة ثانوية للغات الأجنبية، ومن ثم فهي غير مؤهلة لإصدار دبلوم في اللغات، بل كانت مدرسة ثانوية فنية متخصصة في صناعة السياحة، وهو ما أثار جدلا حول إذا ما كانت ميلوني كذبت بشأن شهادتها.

في عام 1996، حصلت ميلوني على دبلوم في الصحافة من المعهد نفسه، ولم تكمل ميلوني تعليمها، لذا فهي لا تحمل شهادة جامعية.

الأمومة
ميلوني أمّ غير متزوجة، ولديها طفلة اسمها جينيفرا من خارج نطاق الزواج.

الوظائف والمسؤوليات
بعد التخرج في المدرسة، قررت ميلوني العمل فالتحقت بوظائف مختلفة، مثل العمل بائعة خضار في سوق شعبي، ومربية للأطفال، وساقية في حانة "بيبير كلوب" (Piper Club)، أحد أشهر النوادي الليلية في روما.

التجربة السياسية
في تموز 1992 عندما كانت ميلوني تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا، انضمت إلى "جبهة الشباب"، وهي حركة طلابية يمينية متطرفة في روما ترأستها ميلوني لاحقا عام 2004.

كما أصبحت عضوة بقسم الشباب في الحركة الاجتماعية الإيطالية (MSI) التي كانت تمثل الفاشية الجديدة، وكانت تسمى من قبل الحركة الاشتراكية الإيطالية التي أسسها بينيتو موسوليني.

عام 1998، تم انتخابها عضوة في مجلس مقاطعة روما، وشغلت هذا المنصب حتى عام 2002.

عام 2006، أصبحت ميلوني أصغر نائبة على الإطلاق في البرلمان، ونائبة لرئيس المجلس، وفي العام نفسه بدأت العمل صحفية.

تعد ميلوني أيضا أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية عندما تم تعيينها في الثامن من أيار 2008 وزيرة للشباب في حكومة سيلفيو برلسكوني الرابعة، التي استمرت في الحكم حتى 16 تشرين الثاني عام 2011.

عام 2012، استقالت ميلوني من حزب العمال الديمقراطي الذي كان يتزعمه أنجيلينو ألفانو، وشاركت بعض رفقائها في تأسيس حزب "إخوة إيطاليا" (FDI) الذي خاض الانتخابات العامة عام 2013، وحصل على 2% فقط من الأصوات بمجموع 9 مقاعد برلمانية.

عام 2014، أصبحت ميلوني رئيسة للحزب وترشحت لانتخابات البرلمان الأوروبي لكنها لم تنجح، كما فشلت في الحصول على رئاسة بلدية روما في الانتخابات التي أجريت عام 2016.

في 2-3 كانون الأول 2017، أعاد مؤتمر حزب "إخوة إيطاليا" انتخاب ميلوني رئيسة للحزب، وعام 2018، فاز الحزب بنسبة 4% فقط من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

قبل إجراء الانتخابات العامة المبكرة عام 2022، تم الاتفاق بين تحالف يمين الوسط على أن يتم تقديم زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات مرشحا لرئاسة الوزراء، وهو المنصب الذي تقترب منه ميلوني بقوة.

التوجه الفكري
في بداية مشوارها السياسي، كانت ميلوني تشيد بأفكار الزعيم الراحل بنيتيو موسوليني، الذي يصفه خصومه بأنه "فاشي ودكتاتور"، لكنها غيرت موقفها لاحقا ونددت بأفعاله.

تتمسك ميلوني بأفكار معادية لدخول المهاجرين البلاد، ودعت إلى فرض حصار من القوات البحرية على ساحل البحر المتوسط في أفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.

قالت ميلوني في تصريحات صحفية إنها تشاركت خبرات وقيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة، والليكود في إسرائيل، والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

في 30 كانون الثاني 2016، وبمناسبة يوم الأسرة شاركت ميلوني في مظاهرة مناهضة لما يعرف بـ"حقوق المثليين"، وأعلنت أنها ضد تبني ما يصطلح عليه بـ"مجتمع الميم".

المؤلفات
عام 2021، نشرت ميلوني كتابها "أنا جورجيا.. جذوري، أفكاري"، الذي أشادت فيه بقادة إيطاليين، مثل بيتينو كراكسي وسيلفيو برلسكوني، لوقوفهم في وجه الولايات المتحدة من وجهة نظرها.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
التسامح ورفض وسائل الطائفيّة - الحلقة ١٣٢ | 2022
05:00 | 2022-09-28
Play
التسامح ورفض وسائل الطائفيّة - الحلقة ١٣٢ | 2022
05:00 | 2022-09-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة العلاوي، سوق الازرملي - الحلقة ٣٠٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-28
Play
منطقة العلاوي، سوق الازرملي - الحلقة ٣٠٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-28
عشرين
Play
عشرين
استقالة الحلبوسي.. احتجاج ام سيناريو جديد " لنزع السترة" لمغازلة تشرين - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
Play
استقالة الحلبوسي.. احتجاج ام سيناريو جديد " لنزع السترة" لمغازلة تشرين - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-27
Play
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
Play
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
Play
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
Play
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
Play
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
رحال
Play
رحال
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
Play
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
التسامح ورفض وسائل الطائفيّة - الحلقة ١٣٢ | 2022
05:00 | 2022-09-28
Play
التسامح ورفض وسائل الطائفيّة - الحلقة ١٣٢ | 2022
05:00 | 2022-09-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة العلاوي، سوق الازرملي - الحلقة ٣٠٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-28
Play
منطقة العلاوي، سوق الازرملي - الحلقة ٣٠٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-28
عشرين
Play
عشرين
استقالة الحلبوسي.. احتجاج ام سيناريو جديد " لنزع السترة" لمغازلة تشرين - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
Play
استقالة الحلبوسي.. احتجاج ام سيناريو جديد " لنزع السترة" لمغازلة تشرين - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
لقطات
Play
لقطات
رأي أحمد الأوسي بعمليات التجميل للرجال | celebrity
13:00 | 2022-09-27
Play
رأي أحمد الأوسي بعمليات التجميل للرجال | celebrity
13:00 | 2022-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-27
Play
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
Play
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
Play
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
Play
استقالة الحلبوسي.. هروب من الغرق أم عودة على ظهر السفينة - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
Play
عملية قتل علاء عباس استاذ جامعي في كلية الطب جامعة بابل من قبل صديقه - الحلقة ٥٥ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-25
رحال
Play
رحال
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
Play
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.