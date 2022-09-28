طهران تعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات شمال العراق

وفي بيان لها، قالت العلاقات العامة للقوات البرية في قوات الحرس الثوري "إن هذه العمليات شملت إطلاق الصواريخ التي تستهدف المناطق المحددة لها بدقة واستخدام المسيرات الهجومية والتدميرية".وأفاد البيان بأنه "تم توجيه التحذيرات اللازمة للمسؤولين في إقليم شمال العراق بخصوص وضع حد لنشاطات الجماعات الإرهابية التابعة للاستكبار العالمي والمعادية للشعب الإيراني، إلا أن هذا التحذير لم يؤخذ بعين الاعتبار، حيث قامت المجموعات الإرهابية بالاعتداء على المناطق الحدودية الإيرانية واستهداف بعض المخافر الإيرانية، إضافة إلى دعم أعمال الشغب التي طالت الشعب الإيراني في الأيام الأخيرة".وأشار البيان إلى أن "قوات الحرس الثوري بدأت صباح اليوم مرحلة جديدة من عمليات أبطال الإسلام ضد مواقع هذه المجموعات الإرهابية التي تشكل مصدر تهديد لأمن المواطنين الإيرانيين، حيث استخدمت الصواريخ والمسيرات، ووجهت لهذه المجموعات ضربات مهلكة سيتم الإعلان عن نتائج الخسائر والأضرار التي لحقت بها في وقت لاحق".