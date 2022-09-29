مقترح جديد لإنهاء أزمة الغاز في أوروبا

ونقلت وكالة DPA عن وثيقة حصلت عليها: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا لإدخال تدابير للحد من أسعار الغاز. الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو ضمان أسعار أقل للمستهلكين هذا الشتاء.وتابعت، "ومع ذلك، فإن السلطات في بروكسل تستجيب جزئيًا فقط لرغبات أعضاء الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، تقترح المفوضية الأوروبية تحديد أقصى سعر ممكن للغاز الروسي. والخيار الآخر، هو الحد من سعر الوقود الأزرق في إنتاج الكهرباء من أجل تقليل تكلفته أيضًا. قدمت إسبانيا والبرتغال شيئًا مشابهًا".