جريمة تهز مصر.. ألقت زوجها الصيدلاني من الطابق الخامس

وأثارت الجريمة حالة واسعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بحق الضحية ولاء زايد ومعاقبة الجناة، خاصة أنه يعمل خارج البلاد وعاد إلى مصر لقضاء الإجازة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات عائلية بين القتيل وزوجته الأولى بسبب زواجه الثاني، الأمر الذي قامت على إثره الزوجة بإحضار والدها ووالدتها وشقيقها، وقاموا بالاعتداء عليه في شقة الزوجية الواقعة في منطقة حلوان، ثم إلقائه من شرفة الطابق الخامس أمام ابنه ليلقى مصرعه.وتصدر وسم حق ولاء لازم يرجع محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، للمطالبة بالقصاص من قتلته، فيما قدم بعض النشطاء معلومات عن الصيدلاني ولاء زايد ، مشيدين بمواقفه وحسن سلوكه مع الناس.ومن جانبها، اتهمت أسرة الصيدلاني المتوفى في محضر رسمي، زوجة المجني عليه وعائلتها بقتل ابنها الوحيد بعد تعذيبه للتوقيع على تنازلات معينة لصالح زوجته.