عاصفة "مهسا أميني" تصل النرويج.. محاولات لاقتحام سفارة إيران

وأوضحت الشرطة أنه تم نشر "أعداد كبيرة من القوات لإعادة السيطرة على الوضع"، خلال احتجاجات اليوم الخميس.وكانت مهسا أميني التي تنحدر من محافظة كردستان بشمال غرب إيران، توفيت عقب اعتقالها في 16 سبتمبر/أيلول بطهران.وتأتي تلك المظاهرات انعكاسا لاحتجاجات الداخل شهدت إيران مظاهرات شملت أكثر من 15 مدينة، بينها مسقط رأس المرشد الإيراني علي خامنئي مدينة قم.وأسفرت المظاهرات في الداخل الإيراني عن مقُتل ما لا يقل عن 40 شخصا، بينهم عدد من أفراد الشرطة.