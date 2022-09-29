أسعار الغاز ترتفع في أوروبا

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق وتم تداولها عند مستوى 2016 دولارا لكل ألف متر مكعب.وكانت العقود الآجلة للوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1965.8 دولار لكل ألف متر مكعب.