الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
08:00 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بوتين يوقع على مراسيم اعتراف باستقلال مقاطعتين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-433776-638001272355218701.jpg
روسيا توجه رسالة بشأن النووي وتؤكد: لدينا أدلة على تورط الغرب بـ"التخريب"
دوليات
2022-09-30 | 05:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,724 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، إن موسكو لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن ناريشكين، اتهامه للغرب أيضا بالقيام بكل ما في وسعه للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه "هجوم إرهابي" على خط الأنابيب.
وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن التسريبات في خط أنابيب "نورد ستريم" حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية.
وكانت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلت، يوم الأربعاء، عن مكتب المدعي العام الروسي قوله، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يحقق في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق باعتبارها عملا ناتجا عن "إرهاب دولي".
وذكرت روسيا، التي أوقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على خلفية ما تسميه موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن التسريبات قوّضت أمن الطاقة في القارة الأوروبية.
ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية التي تمتد تحت سطح البحر إلى أوروبا، وتوعد برد قوي على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.
وقالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة "سفنسكا دجبلادت"، إن حرس السواحل اكتشف تسربا رابعا للغاز من خط أنابيب "نورد ستريم" في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأضافت المتحدثة باسم خفر السواحل يني لارسون للصحيفة، أمس الخميس: "اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد“، والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.
الى ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن من يتصرفون بلا مسؤولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووي.
جاء ذلك في إفادة صحفية اليوم الجمعة، حيث تابع بيسكوف بأن الكرملين لا يريد تطوير قضية "التصعيد النووي"، ودعا جميع الأطراف لتحمل المسؤولية.
وكانت السفارة الروسية لدى واشنطن قد علقت على خطط يزعم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة القيادة السياسية العسكرية الروسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء يطلقه أحد الأشخاص، مؤكدة استعدادها للدفاع عن سيادة البلاد.
يأتي ذلك على خلفية مقال في "نيوزويك"، نقلا عن مسؤولين مجهولين في "البنتاغون"، حول رد فعل أمريكي محتمل على الاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية من قبل روسيا، حيث يظهر من بين "الخيارات المجنونة" التي يتم بحثها، ما يسمى بضربة "قطع الرأس في قلب الكرملين".
وصرحت السفارة بأنها "تود أن تصدق أن مثل هذه الحجج الوهمية لا تعكس الموقف الرسمي للإدارة العسكرية الأمريكية، انطلاقا من حقيقة أن واشنطن تدرك جيدا الطبيعة المتصاعدة لهذا الخطاب الطائش".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عمليات بغداد توضح حقيقة فرض حظر تجوال
أمن
34.49%
14:27 | 2022-09-28
عمليات بغداد توضح حقيقة فرض حظر تجوال
14:27 | 2022-09-28
التربية توضح حقيقة وجود دوام للمدارس الأسبوع المقبل
محليات
24.41%
06:16 | 2022-09-29
التربية توضح حقيقة وجود دوام للمدارس الأسبوع المقبل
06:16 | 2022-09-29
المالية تباشر بتمويل رواتب هذه الفئة لـ"تشرين الأول"
محليات
20.98%
08:19 | 2022-09-29
المالية تباشر بتمويل رواتب هذه الفئة لـ"تشرين الأول"
08:19 | 2022-09-29
بالصور.. شوارع بغداد بعد انسحاب المتظاهرين
أمن
20.12%
16:11 | 2022-09-28
بالصور.. شوارع بغداد بعد انسحاب المتظاهرين
16:11 | 2022-09-28
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
الصمت خوفا من الفضيحة.. التحرش الجنسي ظاهرة تتنامى وقوانين لا تتعافى - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-29
بعد التحري
الصمت خوفا من الفضيحة.. التحرش الجنسي ظاهرة تتنامى وقوانين لا تتعافى - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-29
Biotic
ماذا يحدث اذا حملت المرأة في سن الاربعين؟ - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-29
Biotic
ماذا يحدث اذا حملت المرأة في سن الاربعين؟ - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-29
علناً
كواليس جلسة مجلس النواب والمضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-29
علناً
كواليس جلسة مجلس النواب والمضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-29
Morning Live
الجامعة واثرها في المجتمع بين الماضي والحاضر - الحلقة ١٣٣ | 2022
05:00 | 2022-09-29
Morning Live
الجامعة واثرها في المجتمع بين الماضي والحاضر - الحلقة ١٣٣ | 2022
05:00 | 2022-09-29
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٣٠٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-29
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٣٠٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-29
بالمختزل
سفينة الاطار تعاكس ريح التيار..الحنانة تتوعد والخضراء تتحصن - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-28
بالمختزل
سفينة الاطار تعاكس ريح التيار..الحنانة تتوعد والخضراء تتحصن - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-28
عشرين
استقالة الحلبوسي - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
عشرين
استقالة الحلبوسي - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
52 دقيقة
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
52 دقيقة
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
Celebrity
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
Celebrity
اليوتيوبر أحمد الأوسي - حلقة ٢٢
14:50 | 2022-09-26
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
الصمت خوفا من الفضيحة.. التحرش الجنسي ظاهرة تتنامى وقوانين لا تتعافى - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-29
بعد التحري
الصمت خوفا من الفضيحة.. التحرش الجنسي ظاهرة تتنامى وقوانين لا تتعافى - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-29
Biotic
ماذا يحدث اذا حملت المرأة في سن الاربعين؟ - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-29
Biotic
ماذا يحدث اذا حملت المرأة في سن الاربعين؟ - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-29
علناً
كواليس جلسة مجلس النواب والمضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-29
علناً
كواليس جلسة مجلس النواب والمضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-29
Morning Live
الجامعة واثرها في المجتمع بين الماضي والحاضر - الحلقة ١٣٣ | 2022
05:00 | 2022-09-29
Morning Live
الجامعة واثرها في المجتمع بين الماضي والحاضر - الحلقة ١٣٣ | 2022
05:00 | 2022-09-29
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٣٠٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-29
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٣٠٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-29
بالمختزل
سفينة الاطار تعاكس ريح التيار..الحنانة تتوعد والخضراء تتحصن - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-28
بالمختزل
سفينة الاطار تعاكس ريح التيار..الحنانة تتوعد والخضراء تتحصن - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-28
عشرين
استقالة الحلبوسي - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
عشرين
استقالة الحلبوسي - حلقة ٤١ | 2022
14:00 | 2022-09-27
لقطات
رأي أحمد الأوسي بعمليات التجميل للرجال | celebrity
13:00 | 2022-09-27
لقطات
رأي أحمد الأوسي بعمليات التجميل للرجال | celebrity
13:00 | 2022-09-27
52 دقيقة
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
52 دقيقة
حلقة خاصة بعيد السومرية الـ ١٨ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
02:54 | 2022-09-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.