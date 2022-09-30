الأسوأ في تاريخ فلوريدا.. إعصار "إيان" يصل كارولاينا الجنوبية (صور)

وكشفت وسائل اعلام أمريكية ان "الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، وصل إلى جنوب غرب فلوريدا يوم الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة".وأضافت انه "لا يزال تحديد حصيلة الخسائر مبكرا، لكن بعض الأضرار المادية الجسيمة كانت ظاهرة بعد ساعات قليلة على مرور إيان".وعاين سكان فلوريدا، الأضرار "التاريخية" التي تسبب بها الإعصار الذي "دمّر" في طريقه بعض المدن، وقد يكون تسبب بمقتل شخصين بحسب وكالة فرانس برس نقلا عن حاكم الولاية.واقتلع الإعصار بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور، فيما غمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت المياه تصل إلى أسفل الركبة.في مواجهة هذه الأضرار، أعلن بايدن حالة كارثة طبيعية كبرى، في قرار سمح بمنح أموال فدرالية إضافية للمناطق المتضررة.