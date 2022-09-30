حريق بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.. المتحدث باسمها يكشف التفاصيل

ووفقا لتصريحات صحفية له أوضح مامر، اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء الطابق الثالث عشر من مقر المفوضية الأوروبية، مبنى بيرلايمونت، بسبب حريق.وقال: "في الواقع، كنت أرى بعض سيارات الطوارئ التي وصلت إلى بيرلايمونت تقريبًا أثناء نزولنا إلى غرفة الصحافة، وأنا أفهم أن هناك حادثة في الطابق الثالث عشر تطلبت تدخلهم، وإخلاء الأرضية".وأشار إلى أن المبنى الآن أصبح آمنا، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية ستقدم مزيدًا من المعلومات حول الحريق لاحقًا.