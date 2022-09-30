مقتل قائد مخابرات الحرس الثوري جنوب شرق إيران

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، إن العقيد سيد علي موسوي قائد المخابرات في محافظة سيستان وبلوشستان أصيب برصاصة في الصدر خلال اشتباك بين من وصفهم بـ "الإرهابيين والمعارضين" وعناصر الأمن وإنفاذ القانون في مدينة زاهدان.وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، هاجم مسلحون 3 مراكز للشرطة في زاهدان، وقاموا بإضرام النار في بعض الإطارات وعلب القمامة، وتعرض مخبز في منطقة أخرى لهجوم، بحسب وكالة "تسنيم".