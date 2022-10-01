إمريكا تبين موفقها من مهاجمة أنابيب "السيل الشمالي" الغازية في بحر البلطيق

وقال نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أود أن أقول بوضوح، إن الولايات المتحدة تنفي نفيا قاطعا أي علاقة لها بهذا الحادث، ونحن نرفض أي ادعاءات بعكس ذلك".وأشار إلى أن "التحقيق مستمر، والولايات المتحدة تقدم الدعم للدول الأوروبية في إجراء هذا التحقيق المهم".وأضاف أنه "قد يستغرق بعض الوقت، ولكن من أجل البحث عن الحقيقة لا ينبغي الاستعجال".