البنك الدولي يمنح أكثر من 500 مليون دولار لأوكرانيا

ويشار في بيان للبنك الدولي، إلى أن المساعدات تقدم للحكومة الأوكرانية "لتلبية الاحتياجات العاجلة".وأوضح البنك الدولي أن بريطانيا قدمت 500 مليون والدنمارك 30 مليونا من المبلغ المخصص.وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم الميزانية الأوكرانية بـ 1.5 مليار دولار في الشهر.