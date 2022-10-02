رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لولي العهد

السومرية نيوز – دوليات

قدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، استقالة الحكومة الحالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.



وذكرت الوكالة أن الشيخ أحمد الصباح رفع كتاب الاستقالة لولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال لقاء جمعهما اليوم في قصر بيان.

وبحسب الوكالة، فقد صدر أمر أميري بقبول الاستقالة على أن يستمر كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.