استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية الإيطالية

أفادت السفارة الروسية في إيطاليا، اليوم الأحد، باستدعاء السفير سيرغي رازوف إلى وزارة الخارجية الإيطالية غدا الاثنين.





وقالت السفارة: "تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الإيطالية غدا الاثنين في الساعة 11:00 (12:00 بتوقيت موسكو)".



ودققت أنه نتيجة لذلك سيتم إعداد تعليق.

