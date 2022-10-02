أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فيما يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، اليوم الأحد، استقالة الحكومة خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر بيان.

