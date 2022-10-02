الرئيس الاوكراني يعلن تطهير بلدة ليمان بالكامل من القوات الروسية

السومرية نيوز – دوليات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه تم بالكامل تطهير بلدة ليمان من قوات موسكو، وهي بلدة رئيسية واقعة في منطقة في شرق أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها.



وقال زيلينسكي في تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "منذ الساعة 12:30 (09:30 ت غ)، تم تطهير ليمان بالكامل. شكرا لجيشنا!".

وكان جنود أوكرانيون أعلنوا استعادة ليمان في مقطع فيديو تم تسجيله أمام مبنى مجلس البلدية وسط ليمان ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت.

وقال أحد الجنود، "أعزائي الأوكرانيين.. تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم… من تحرير منطقة ليمان في دونيتسك والسيطرة عليها“. وفي نهاية الفيديو، قام جنود بالهتاف وإلقاء الأعلام الروسية من على سطح المبنى ورفعوا علما أوكرانيا مكانها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل ذلك بساعات أنها ستسحب القوات من المنطقة نظرا لوجود "تهديد بالمحاصرة".

وسقطت ليمان في مايو/ أيار في يد القوات الروسية التي استخدمتها كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك.

وتمثل استعادتها أكبر انتصار لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر الماضي.