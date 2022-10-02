استخراج عشرات الجثث "المجهولة" من مقبرة جماعية في ليبيا

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، إن ”استخراج الجثث جاء بناء على بلاغ من النيابة الجزئية بسرت بوجود المقبرة، وفي إطار ما تقوم به الهيئة من أعمال وعلى مدار أسبوعين“.وبينت أن ”الفرق الميدانية من إدارة البحث على الرفات قامت باستخراج الجثث من مقبرة بمدرسة ابن خلدون في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت“.وأضافت أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة باشرت بالعمل للحصول على عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي.وأشارت الهيئة إلى أن الفرق الخاصة بالهيئة قامت بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية.وكانت الهيئة قد أعلنت في آب/ أغسطس الماضي، استخراج 15 جثة مجهولة الهوية من مقبرتين جماعيتين بباحة مستشفى سرت التعليمي ابن سيناء.يشار إلى ان مدينة سرت شهدت العديد من المواجهات العسكرية خلال ثورة 17 شباط/ فبراير على نظام العقيد معمر القذافي السابق في 2011.وسيطر تنظم داعش على مدينة سرت بين عامي 2015 و2016، وارتكب بها العديد من الجرائم ضد السكان، قبل أن يتم إخراجه منها من قبل عملية البنيان المرصوص التي اطلقتها حكومة الوفاق السابقة في أيار/ مايو 2016.وسيطر الجيش الليبي في كانون الثاني/ يناير 2020 على مدينة سرت بالكامل في ظل انهيار سريع لميليشيات حكومة فائز السراج.