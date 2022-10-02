لتجنب العنف بعد الانقلاب.. رئيس بوركينا فاسو يوافق على الاستقالة

وقال زعماء دينيون وقبليون في بيان مشترك، إن "القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، قبل استقالة مشروطة قدمها الرئيس بول هنري داميبا، لتجنب المزيد من العنف بعد انقلاب يوم الجمعة".وأفاد الزعماء في بيانهم: "إثر ما قامت به الوساطة التي تولاها مسؤولون دينيون ومحليون بين المعسكرين، اقترح الرئيس بول هنري داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية خطرة".وكان داميبا قد وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب في كانون الثاني 2022 أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري، الذي فشل في احتواء العنف الناجم عن المتطرفين.والجمعة الماضية، أعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم بول هنري سانداوغو داميبا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.ويذكر أن رئيس المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أعلن إعادة فتح المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد، بعد يومين من انقلاب جديد بقيادته.