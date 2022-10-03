جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة "فيتنام نت" الحكومية، دون إعطاء أي تفاصيل عن المريض.وانخفضت حالات الإصابة بجدري القرود على مستوى العالم مؤخرا، وذلك لأول مرة خلال أربعة أسابيع بفضل تراجع عدد الحالات الجديدة في أنحاء أوروبا، التي تعد إحدى بؤر التفشي الحالي.وبدأ أحدث تفش بين البشر في أوروبا، في وقت سابق العام الجاري، وتم تسجيله منذ ذلك الحين في أكثر من 90 دولة حول العالم، وتم تسجيل ما يربو على 41 ألف حالة حتى الآن.