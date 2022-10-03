سويدي يظفر بجائزة نوبل للطب.. توصل لنتائج "مذهلة" حول التطور البشري

وجاء تتويج بابو، لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي، حسبما أعلنت اللجنة المكلفة اختيار الفائزين، منوهة بأن اكتشافات سفانتي تعتبر الأساس "لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها".وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد “ماكس بلانك” الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.وبابو هو أول باحث يقوم – من بين أمور أخرى – بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي hominins.واعتبرت اللجنة المكلفة باختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو "أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين".وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفا مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة.ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن جوائز نوبل بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر.وسيجري الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية يومي الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل.وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.