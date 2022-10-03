وزير الدفاع الأمريكي: تهديدات بوتين باستخدام النووي قد لا تكون خدعة

وقال أوستن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية: "لا توجد ضوابط تحكم تصرفات وأفعال بوتين. لقد اتخذ قراراً غير مسؤول بغزو أوكرانيا، يمكنه اتخاذ أي قرار آخر".ووصف أوستن تهديدات بوتين بأنها "غير مسؤولة"، مشيراً إلى أن "هذا النوع من التهديدات ليس من المفترض أن نسمعه من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات العالية".واتُهم بوتين الأسبوع الماضي بـ"قعقعة السيوف النووية"، بعد أن هدد باستخدام الترسانة النووية الروسية لحماية الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها بعد استفتاءات.ويدرس مسؤولو البيت الأبيض سبل الرد على تهديدات بوتين، بما في ذلك عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، أو الرد العسكري، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لكن الاحتمال الأكبر هو أن يكون الرد هو عبارة عن هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية باستخدام أسلحة تقليدية قدمها الغرب.ويواجه الرئيس الروسي ضغوطاً متزايدة من المتشددين في روسيا بعد خسارة بلدة ليمان الاستراتيجية في منطقة دونيتسك.وكان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، دعا الجيش الروسي، السبت، إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القوة" في أوكرانيا.والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "يأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد، ولا يعتقد أن بوتين يخادع في هذه التهديدات".