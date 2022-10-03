النقد الدولي: 41 مليون عربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي

ونقلت وكالة "رويترز" عن جورجيفا قولها بمؤتمر في الرياض، إن "41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي"، مؤكدة أن "صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع".وكان الصندوق أشار إلى أن "العالم يواجه واحدة من أسوأ أزمات الغذاء التي تعرض لها منذ أكثر من عشرة أعوام، مع تدهور الأمن الغذائي"، داعيا إلى "التعامل بطريقة حاسمة ومنسقة مع الأزمة".ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، عن تقرير أصدره الصندوق مؤخرا، قوله إنه "حتى مع تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، سيستمر تدهور أوضاع الأمن الغذائي بسبب عديد من العوامل مثل اختناقات سلاسل الإمداد والصعوبات التي تواجه الاستفادة من الحاصلات الأوكرانية وارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة".