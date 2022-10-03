إغلاق مفاجئ لمفاعل محطة نووية في دولة أوروبية

أفادت وكالة "في آر تي" البلجيكية، اليوم الاثنين، بأن إغلاقا مفاجئا غير مخطط له حدث لأحد المفاعلات في محطة "تيانج 3" للطاقة النووية.



ووفقاً للوكالة فإن ممثلي شركة الطاقة "إنجي" يتحرون في أسباب الإغلاق التلقائي الذي وقع في المفاعل.



وكانت وسائل الإعلام البلجيكية قد ذكرت في الـ 19 من أغسطس الماضي أنه تم إغلاق مفاعل "تيانج 2" بعد إجراء السيطرة المخططة لمحطة الطاقة النووية.