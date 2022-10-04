دولة مجاورة تتصدر قائمة البلدان العربية الأكثر جذبا للسياح في 2022

وتعد السياحة أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، حيث تسير بخطوات نحو المستقبل، إذ أعلنت السعودية وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي، مستهدفة رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.وجاء ترتيب الدول العربية، وفقا للقائمة التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية كالتالي:1. السعودية: 18 مليون سائح2. الإمارات: 14.8 مليون سائح3. المغرب: 11 مليون سائح4. سوريا: 8.5 مليون سائح5. تونس: 5.7 مليون سائح6. مصر: 5.2 مليون سائح7. البحرين: 4.3 مليون سائح8. الأردن: 3.5 مليون سائح9. قطر: 2.9 مليون سائح10. عمان: 2.3 مليون سائح