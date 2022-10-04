نوبل للفيزياء.. كلاوسر وزيلينجر وأسبيه يتقاسمون الجائزة

وجاء ذلك تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما.وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة. وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في 10 كانون الأول المقبل.ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن أهم الجوائز على وجه الأرض بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية تشرين الأول.وسيجري الإعلان عن جائزتي نوبل في الكيمياء الأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية يومي الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل، على الرغم من أنها لا تعتمد على الوصية النهائية لمؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل الذي عاش خلال الفترة من 1833 إلى 1896.وفي أولى جوائز هذا العام، فاز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل للطب هذا العام، لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري.وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" الألماني للأنثروبولوجيا التطورية. وهو أول باحث يقوم - من بين أمور أخرى - بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.