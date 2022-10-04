اليابان تطرد قنصلاً روسياً لهذا السبب

يأتي قرار اليابان، بعد أن قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) في أيلول إنه احتجز القنصل الياباني للاشتباه في تجسسه وأمره بمغادرة البلاد.واستدعى نائب وزير الخارجية تاكيو موري، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي ميخائيل جالوزين وأبلغه بقرار اليابان.كما أعلنت طوكيو القنصل الروسي في سابورو "شخصا غير مرغوب فيه" وطالبته بمغادرة اليابان في غضون ستة أيام.وقال جالوزين في بيان: "من الواضح أن الخطوة الأحدث التي اتخذها الجانب الياباني لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية التي تدهورت بالفعل في الآونة الأخيرة نتيجة لسياسة طوكيو الهدامة".