دولة اسيوية تسجل أدني مستوى في عدد المواليد على الاطلاق

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة، وُلِد ما مجموعه 20441 طفلا في تموز، بانخفاض 8.6% عن العام الذي سبقه. وسجل الرقم أدنى مستوى له لأي شهر تموز، منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.وواجهت كوريا الجنوبية انخفاضا مزمنا في معدل المواليد، حيث يتأخر أو يتخلى العديد من الشباب عن الزواج أو إنجاب الأطفال، في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المنازل، إلى جانب تغيير الأعراف الاجتماعية حول الزواج.وبهذا تحطم البلاد الرقم القياسي الخاص بها لأدنى معدلات المواليد في العالم في العام الماضي.وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها) 0.81 طفل في عام 2021، بانخفاض عن 0.84 في العام السابق.كما أدت الشيخوخة السريعة وتداعيات جائحة كورونا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى مستوى قياسي في تموز.وتوفي ما مجموعه 26030 شخصا في الشهر، بزيادة 1.2% على أساس سنوي. ويمثل أعلى رقم في أي تموز، ويمثل أيضا ارتفاعا للشهر السابع عشر على التوالي.ومع تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد، انخفض عدد سكان البلاد بمقدار 5588 شخصا في تموز، ما يمثل انخفاضا للشهر الـ 33 على التوالي.وأبلغت كوريا الجنوبية عن أول انخفاض طبيعي في عدد سكانها في عام 2020، حيث يستمر الاتجاه الديموغرافي القاتم.وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الزيجات بنسبة 5% على أساس سنوي، إلى 14947 في تموز، قام المزيد من الأشخاص بتأجيل أو تأخير حفلات الزفاف بسبب فيروس كورونا.وانخفضت حالات الطلاق بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 7535 في تموز.