روسيا: ملتزمون ببيان عدم جواز شن حرب نووية

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فورونتسوف قوله: "نعتبر من أهم المهمات إبقاء الدول الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز قيام أي حرب بين الدول التي تمتلك أسلحة النووية وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في كانون الثاني".وشدد على أن "روسيا ملتزمة بذلك تماما".