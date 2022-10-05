وصرح المسؤول الكبير عن إدارة الكوارث بوزارة الداخلية، كيم سونغ هو، في إفادة دورية، بأن 48% من سكان البلاد ثبتت إصابتهم بكوفيد 19 حتى الآن.وأفاد بأن معدل الإصابة بكورونا أكثر من مرة ارتفع بشكل مطرد من 9.65% في الأسبوع الرابع من أغسطس إلى 10.17% في الأسبوع الأول من سبتمبر، و10.92% في الأسبوع الثالث من سبتمبر.ودعا المواطنين إلى التلقيح، مشيرا إلى أن خطر الإصابة بكورونا عدة مرات يتناقص بشكل كبير عندما يتم التطعيم باللقاح.وأعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أبلغت عن 34739 إصابة جديدة بكورونا.