بينهم إيران.. زلزال قوي يضرب حدود 3 دول

وذكر مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية أن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، وفق "رويترز".لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت أن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجةوكان مركز الزلزال محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وفق الهيئة الأميركية.وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر من قرية خوي وعلى عمق 10 كيلومترات