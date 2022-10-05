برلمانية لبنانية تعتصم بأحد المصارف مطالبة بأموالها (فيديو)

من بنك بيبلوس في أنطلياس حيث تطالب النائبة سينتيا زرازير بوديعتها التي تبلغ 8 آلاف و500 دولار وترفض الحصول على المبلغ على سعر صرف 8000 ليرة pic.twitter.com/4bKBDYQphY
— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 5, 2022
من بنك بيبلوس في أنطلياس حيث تطالب النائبة سينتيا زرازير بوديعتها التي تبلغ 8 آلاف و500 دولار وترفض الحصول على المبلغ على سعر صرف 8000 ليرة pic.twitter.com/4bKBDYQphY
النائبة سينتيا زرازير تعتصم داخل بنك #بيبلوس في #أنطلياس للمطالبة بقسم من وديعتها pic.twitter.com/IaW5gZQ4CI
— . (@N_Alatrash) October 5, 2022
النائبة سينتيا زرازير تعتصم داخل بنك #بيبلوس في #أنطلياس للمطالبة بقسم من وديعتها pic.twitter.com/IaW5gZQ4CI