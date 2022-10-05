برلمانية لبنانية تعتصم بأحد المصارف مطالبة بأموالها (فيديو)

وذكرت مجموعة المودعين اللبنانية أن "نائبة في البرلمان دخلت فرعا لبنك بيبلوس شمالي بيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مع مجموعة من المنتسبين للجمعية للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمّدة".وذكرت الجمعية لوكالة "رويترز" إن "سينتيا زرازير وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في أيار (مايو) لتمثيل بيروت، دخلت البنك دون أسلحة".وأشارت وسائل إعلام محلية الى أن زرازير تطالب بوديعتها التي تبلغ 8 آلاف و500 دولار وترفض الحصول على المبلغ على سعر صرف 8000 ليرة.