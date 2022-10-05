نائبة لبنانية تنهي اعتصامها داخل أحد المصارف

وذكرت وكالة "رويترز" ان "زرازير شوهدت وهي تغادر بنك بيبلوس في بلدة إلى الشمال من العاصمة بيروت، ولم تقل ما إذا كانت حصلت على مبلغ 8500 دولار الذي كانت تطالب به".وفي وقت سابق من اليوم دخلت نائبة في البرلمان اللبناني، في اعتصام مفتوح داخل أحد المصارف اللبنانية للمطالبة بحصولها على أموالها، فيما بينت أنها بحاجة لتلك الأموال من اجل اجراء عملية جراحية.ويذكر أن "النائبة عن تيار التغيير اقتحمت، فرع بنك "بيبلوس" في منطقة إنطلياس شمالي العاصمة بيروت، برفقة مراسل قناة فضائية، قبل أن ينضم مراسلو قنوات أخرى لبث الحدث على الهواء".ووفقا للنائبة فأنها "شددت على حاجتها لأموالها من اجل اجراء عملية جراحية، وأنها دخلت البنك بصفتها مواطنة عادية وليس باعتبارها عضوا في مجلس النواب الذي انضمت له مؤخرا بصفتها أحد ممثلي الدائرة الانتخابية الأولى في بيروت.