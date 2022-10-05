انفجار داخل مسجد في كابول

وقال المتحدث باسم الوزارة الداخلية، عبد النافع تاكور، إن انفجارا وقع في مسجد بكابول على مقربة من مجمع وزارة الداخلية الذي يخضع لحراسة مشددة، مبيناً أن المسجد يتردد عليه مصلون وموظفون في وزارة الداخلية في بعض الأحيان.ولم يدلِ المسؤولون بأي أرقام بخصوص الضحايا، كما لم يعلقوا على طبيعة الانفجار.ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة مؤمنة على مقربة من مطار كابول الدولي.