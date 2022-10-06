المكسيك.. مقتل 18 شخصاً في هجوم مسلح

وقالت المدّعية العامّة ميلينويو ساندرا لوز فالدوفينوس في تصريح عبر التلفزيون إن الهجوم خلّف 18 قتيلاً وجريحين.وأضافت، أن هجوما مسلحاً أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الاقل، بينهم رئيس بلدية في توتولابان بولاية غيريرو (جنوب).