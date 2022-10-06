البنك الدولي يكشف أسباب عدم القضاء على الفقر لحين 2030

وجاء في التقرير، أن كورونا تمثل نقطة تحول تاريخية بعد عقود من الحد من الفقر، إذ كان 71 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع عام 2020، أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا.وأضاف التقرير أن نحو 719 مليون شخص أو نحو 9.3 بالمئة من سكان العالم، يعيشون على 2.15 دولار فقط في اليوم، وأن الحرب المستمرة، وتراجع النمو في الصين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، جميعها أسباب تهدد بمزيد من العرقلة لجهود الحد من الفقر.وجاء أيضا في التقرير أنه باستثناء مكاسب النمو الحادة، فهناك ما يقرب من 574 مليون شخص، أي نحو 7 بالمئة من سكان العالم، سيستمرون في العيش على مستوى الدخل نفسه بحلول عام 2030، ومعظمهم في إفريقيا.