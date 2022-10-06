صورة المغربي حكيمي على كمية كبيرة من الحشيش في إيطاليا

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن عناصر القسم السادس من فرقة الشرطة المتنقلة في مدينة ميلانو أوقفوا مغربيا بحوزته 30 كيلوغرام من الحشيش، والمفاجئ أن قطع الحشيش عليها صور نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي.ونصب رجال الشرطة كمينا للتاجر وأقفوه بعد تبادله طردا مع رجل ألباني، وعثر رجال الشرطة على أكثر من 11500 ألف يورو نقدا في حقيبة، وبعد تفتيش سيارته عثر على الحشيش وعليه صور حكيمي.ولعب حكيمي في فريق المدنية الإيطالية، انتر ميلانو، قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان.ولم تكشف الشرطة الإيطالية سبب وضع صورة حكيمي على الحشيش المصادر.