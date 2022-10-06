تحييد قيادي كبير في داعش شمالي سوريا

وقال جو بوشينو من القيادة المركزية أنه "سيتم توفير المزيد من المعلومات حول العملية لاحقا".فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد سكان قرية ملوك قوله إن "ثلاث مروحيات أمريكية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، ورافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية".وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يداهموا أحد المنازل".وأشار إلى أن "القتيل يتحدر من قرية في شمال شرق الحسكة ويُعرف بأبو حايل، مؤكدا خطف شخصين "كانوا ضيوفا عند القتيل".وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين الحين والآخر عمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".لكن العملية الأخيرة تُعد نادرة كونها وقعت في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للجيش السوري في محافظة الحسكة.