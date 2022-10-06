رسمياً.. الكشف عن تفاصيل العقوبات الأوروبية ضد روسيا

ووفقا لوثيقة نشرت اليوم الخميس أدرج رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية، فيتالي خوتسينكو، ورئيس وزراء إقليم خيرسون، سيرجي يليسيف، في قائمة جديدة للعقوبات المفروضة على روسيا.وتحتوي الوثيقة، من بين أمور أخرى، على أساس لتحديد سقف سعر النفط الروسي ونقله عن طريق البحر، في الوقت نفسه، يحظر نقل الوقود فوق هذا السعر، وسيدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل، يبدأ الحظر المفروض على توريد المنتجات النفطية الأكثر تكلفة من المستوى المحدد اعتبارا من 5 فبراير.وبالإضافة إلى ذلك، تشمل حزمة العقوبات، "حظرا ممتدا على توريد منتجات الصلب والآلات والمواد الكيماوية والبلاستيك والسجائر، وحظر بيع الأسلحة النارية المدنية والمركبات والمعدات العسكرية إلى روسيا".