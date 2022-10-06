بايدن لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة العشرين

وقال بايدن لصحافيين: "سننظر في هذا الأمر"، وذلك رداً على سؤال عن إمكان عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي خلال القمة.وكان البيت الأبيض أعلن أنه "إذا توجه بوتين إلى قمة مجموعة العشرين فينبغي أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها أيضاً، رغم أن بلاده ليست عضواً في المجموعة".إلى ذلك، قال بايدن، الخميس، إنه "واثق بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ إذا حضر الأخير إلى بالي".يذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كان قد أعلن في مقابلة مع بلومبرغ في اب الماضي، أن الرئيسين الروسي والصيني سيحضران القمة.