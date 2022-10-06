من لبنان الى تونس.. ضبط شحنة مخدرات ضخمة

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في تغريدة على "تويتر": "عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية".وأضاف: "تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي مليون وثمانمائة ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عدة صناعية".وأفاد بأنها "كانت معدة للتصدير إلى تونس عبر مرفأ بيروت".وأكد بسام مولوي في تغريدته أنه "تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن".ونشر وزير الداخلية مجموعة من الصور وثقت ما تم ضبطه، كما أرفق تغريدته بهاشتاغ: "#تجار_الموت" "#لكم_بالمرصاد".