البنتاغون يكشف تفاصيل تخص "عملية القامشلي"

واستهدفت العملية، وفقا للمصدر، قياديا بارزا في تنظيم داعش كان "يخطط ومجموعته لتنفيذ هجمات ارهابية ضد مصالح أميركية".وكشف ان العملية التي نُفذت اسفرت عن اعتقال عدد من الإرهابيين".وقال التلفزيون السوري الرسمي في قناته على تيليغرام في ساعة مبكرة الخميس، إن قوات خاصة أميركية نفذت عملية نادرة على قرية ملوك سراي في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.ونقلت "رويترز" عن المصدر السوري، إن شخصا قتل وألقي القبض على آخرين دون أن يذكر تفاصيل عن هوياتهم.