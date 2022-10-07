الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للسلام – عاجل

ومنحت الجائزة للناشط البيلاروسي ألكسندر بيلياتسكي والمركز الروسي "ميموريال" ومركز "الحريات المدنية" الأوكراني.



وأُدرجت "ميموريال" التي تقدم نفسها على أنها منظمة دولية تاريخية وتعليمية وخيرية تعني بحقوق الإنسان في سجل المنظمات غير الحكومية التي تعمل كعميل أجنبي في روسيا.

وأشارت اللجنة إلى أن "الجهات التي تقاسمت الجائزة هذا العام "أثبتت أهميتها في المجتمع المدني".بدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل يوم الاثنين بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة، أما جائزة نوبل في الفيزياء والتي أعلن عنها الثلاثاء فتقاسمها ثلاثة علماء هم: الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنطون زيلينغر، والجائزة في مجال الكيمياء منحت الأربعاء لكل من كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس، لتطويرهم طريقة لربط الجزيئات، والخميس منحت الجائزة لفئة الآداب للكاتبة الفرنسية، آني إرنو.