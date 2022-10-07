نوبل للسلام.. قائمة الفائزين بالجائزة خلال 10 سنوات

أعدت وكالة فرانس برس قائمة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للسلام.2021: الصحفيان الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف لـ "دفاعهما الشجاع عن حرية الصحافة".2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لـ"جهوده في محاربة الجوع في العالم".2019: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "لجهوده في إرساء السلام" وتحديدا "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والأيزيدية ناديا مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي خلال النزاعات في العالم.2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية.2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد.2014: ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الأطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الأطفال في التعليم".2013: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.2012: الاتحاد الأوروبي، وهو أهم مشروع ساهم في إرساء السلام في قارة مزقتها حربان عالميتان.