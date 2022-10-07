هولندا توصي مواطنيها: لا تسافروا إلى إيران تحت أي ظرف

ونقلت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية للأنباء، عن وزير الخارجية فوبكه هويكسترا، قوله إن الحكومة نصحت كل رعاياها بمغادرة إيران وعدم السفر إليها تحت أي ظرف.وتزداد المخاوف الغربية من عمليات احتجاز إيرانية لقرابة 15 شخصا من مواطني الغرب، ومعظمهم من مزدوجي الجنسية.