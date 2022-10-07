السعودية تحبط تهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.وكشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171.792 حبة كانت مخبأة في إرسالية "أثاث" وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.كما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب 60.500 حبة كانت مخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضا في نفس المنفذ من إحباط محاولة تهريب 247.670 حبة كانت مخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة.وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 276.250 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة.