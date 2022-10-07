من الخوف الى الموت.. قطار ينهي أحلام مهاجرين جنوب شرق صربيا

ووقع الحادث على خط للسكة الحديد بالقرب من بلدة بيرو بالقرب من الحدود مع بلغاريا.وقال المتحدث طالبا عدم كشف هويته: "حل الظلام وصدم قطار شحن (مهاجرين) قضى شخصان متأثرين بجروحهما".وواضاف انه "تم فتح تحقيق لمحاولة تحديد هوية القتيلين اللذين لم تعرف جنسيتاهما" مبينا: "ولا تعرف الشرطة في الوقت الحالي أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المجموعة".وتابع المتحدث: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث وجدنا فقط جثث الضحايا".وتقع صربيا على ما يسمى طريق البلقان، الذي يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا الغربية.وعلى الرغم من أن هذا الطريق أقل استخدامًا مما كان عليه خلال أزمة 2015، يمر عشرات الآلاف من المهاجرين عبر المنطقة كل عام.