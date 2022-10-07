اندونسيا توضح موقف بوتين وزيلينسكي من حضور قمة العشرين

واعلن السفير الإندونيسي بالإمارات موافقة بوتين وزيلينسكي على حضور قمة العشرين وقال باجيس لصحيفة The National: "كلاهما وافقا على الحضور".وستعقد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بجزيرة بالي يومي 15 و16 شرين الثاني.يذكر أن مجموعة العشرين‏ منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.وتأسست سنة 1999، لتحديد السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات دولة على حدة.ووسّعت مجموعة العشرين جدول أعمالها منذ عام 2008، حيث أصبح يشارك في قممها رؤساء الحكومات ورؤساء الدول ووزراء المالية والخارجية وممثلو مراكز الفكر الدولية.